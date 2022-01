Per sapere le notizie nel momento in cui accadono c’è l’imbarazzo della scelta. Per saperle prima, c’è Linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) C’è un piccolo giornale di opinione che ha descritto con un anno di anticipo le ragioni per cui il governo Conte non poteva reggere la sfida della pandemia né quella dell’economia. C’è un piccolo giornale di opinione che ha spiegato per mesi la necessità di mantenere Mario Draghi saldamente al governo del paese. C’è un piccolo giornale di opinione che si è battuto sin dall’inizio per la rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella, anche quando sembrava impossibile e gli altri sciorinavano nomi, terne e rose. Per sapere le notizie nel momento in cui accadono, c’è l’imbarazzo della scelta. Per saperle prima, c’è Linkiesta. Entra in Linkiesta Club. PS E ora la legge proporzionale. Leggi su linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) C’è un piccolo giornale di opinione che ha descritto con un anno di anticipo le ragioni per cui il governo Conte non poteva reggere la sfidapandemia né quella dell’economia. C’è un piccolo giornale di opinione che ha spiegato per mesi la necessità di mantenere Mario Draghi saldamente al governo del paese. C’è un piccolo giornale di opinione che si è battuto sin dall’inizio per la rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella, anche quando sembrava impossibile e gli altri sciorinavano nomi, terne e rose. Perlenelin cui, c’è. Per, c’è. Entra inClub. PS E ora la legge proporzionale.

Advertising

AIRC_it : ??Domani saremo in piazza con le #AranceDellaSalute di #AIRC! Vuoi sapere come utilizzarle in cucina per realizzare… - EasyInve : Oggi il Corriere #Bergamo pubblica due conti dell'ospedale Papa Giovanni. Giusto curare tutti, però è anche giusto… - borghi_claudio : @lariflessione Notare (per i fatericorsisti) che la Corte Costituzionale ha già fatto sapere che i Parlamentari iso… - guidotolomei : @davideduz Non ho bisogno di queste dietrologie per far sapere qualcosa che ho scritto in faccia, tranquillo. Ho de… - Mile_breathe : Inoltre ci mettete una settimana per votare la stessa persona, che nemmeno desiderava di essere rieletta all'inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sapere Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: attesa finita, Rosario tradito dalla parrucca Sempre la testata locale Sanremo News ha fatto sapere che Fiorello alloggerà nell'albergo per una settima intera. Altrimenti detto, rimarrà per tutta la durata del concorso, il che fa pensare che ...

Il trucco geniale per usare WhatsApp con il telefono scarico d3sign Getty Images Insomma il trucco per usare WhatsApp con il telefono scarico o spento può esserci molto utile. Quello che c'è da sapere è che WhatsApp da qualche tempo ha messo a disposizione una ...

Per sapere le notizie nel momento in cui accadono c’è l’imbarazzo della scelta. Per saperle prima, c’è Linkiesta Linkiesta.it La giornata in diretta Elezioni presidente della Repubblica in diretta. C'è l'intesa per il Mattarella bis. E l'ottava votazione per l'elezione del Capo dello Stato dovrebbe essere ...

Calcio: Catania giocherà con lutto al braccio per Di Marzio Calcio: Catania giocherà con lutto al braccio per Di Marzio. Anche un minuto di raccoglimento prima della gara col Catanzaro CATANIA, 29 GEN - In occasione della gara con il Catanzaro, in programma ...

Sempre la testata locale Sanremo News ha fattoche Fiorello alloggerà nell'albergouna settima intera. Altrimenti detto, rimarràtutta la durata del concorso, il che fa pensare che ...d3sign Getty Images Insomma il truccousare WhatsApp con il telefono scarico o spento può esserci molto utile. Quello che c'è daè che WhatsApp da qualche tempo ha messo a disposizione una ...Elezioni presidente della Repubblica in diretta. C'è l'intesa per il Mattarella bis. E l'ottava votazione per l'elezione del Capo dello Stato dovrebbe essere ...Calcio: Catania giocherà con lutto al braccio per Di Marzio. Anche un minuto di raccoglimento prima della gara col Catanzaro CATANIA, 29 GEN - In occasione della gara con il Catanzaro, in programma ...