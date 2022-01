Mobilità 2022, docenti assunti su sostegno senza abilitazione non possono chiedere trasferimento su posto comune (Di sabato 29 gennaio 2022) Mobilità docenti: nelle prossime settimane il Ministero indicherà le date utili per la presentazione delle domande su Istanze online. Analizziamo l'ipotesi di contratto, alla luce delle ultime novità. E' possibile richiedere consulenza specifica a lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022): nelle prossime settimane il Ministero indicherà le date utili per la presentazione delle domande su Istanze online. Analizziamo l'ipotesi di contratto, alla luce delle ultime novità. E' possibile riconsulenza specifica a lallaorizzonte@orizzontescuola.it L'articolo .

Advertising

infoiteconomia : Bonus mobilità, al via le domande dal 13 aprile al 13 maggio 2022 - orizzontescuola : Mobilità 2022, docenti assunti su sostegno senza abilitazione non possono chiedere trasferimento su posto comune - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Torna il bonus bici e monopattini: fino a 750 euro per chi viaggia green - AndreaBertaglio : RT @techeconomy2030: “La sostenibilità della mobilità, così come di ogni altro settore, dovrebbe essere vista nel suo intero ciclo vitale”,… - solomotori : Sconto fisco per mobilità, domande dal 13 aprile -