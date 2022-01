Mattarella rieletto presidente | la proclamazione in Aula

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - Link4Universe : E cosi #Mattarella è stato rieletto. Che timeline meravigliosa in cui vivere. Quasi quasi mi guardo qualcosa di Mar… - RaiUno : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - graziellatassi1 : RT @chetempochefa: Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - bizcommunityit : Mattarella Presidente della Repubblica, rieletto al Quirinale all’ottava votazione: “Accetto per senso di responsab… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella rieletto

... Conte e Di Maio alla resa dei conti: veleni e ripicche nel M5s IL BILANCIO A Letta sta a cuore sottolineare che 'lo scenario' che vede Draghi confermato a palazzo Chigi eal ...Non è un caso che gli unici nomi possibili rimasti nel ventaglio a disposizione dei partiti, ieri mattina, non fossero inseriti in alcuna lista indicata dai due poli: Sergioe Mario Draghi,...Rieletto il Presidente con un plebiscito di voti ... Per una volta l’articolista può spingersi col giudizio personale, che è favorevole dell’elezione di Mattarella, ma un secondo dopo si chiede e ...Accolta da un lungo applauso la rielezione di Sergio Mattarella, alla presidenza della nostra nazione. Nulla cambia quindi nel ...