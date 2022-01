Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 voti | «Avevo altri piani | ma se serve io ci sono» È il capo dello Stato più votato dopo Sandro Pertini

(Di sabato 29 gennaio 2022) Elezioniin diretta. Sergio. Nell'ottava votazione ha ottenuto 759: non supera dunque il record...

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - CapitanHarlok6 : RT @renzionario: Ora che #Mattarella è stato rieletto con oltre 700 voti posso dirlo: ho fatto affossare il #DDLZan per niente. - cwtchari : RT @_sugoo_: Sergio Mattarella rieletto ufficialmente papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma -

mentre i grandi elettori applaudono Sergio. Al centro dell'emiciclo una stretta di mano tra Renato Brunetta e Luigi Di Maio Vedi Anche Quirinale, Letta: 'scelta migliore, ...Sergioè statopresidente della Repubblica. All'ottavo voto, è fumata bianca in Aula e c'è un lungo applauso quando viene sfondata quota 505 voti, quorum richiesto per la maggioranza ...Con 665 voti – tantissimi – nel 2015 il Parlamento lo aveva scelto come dodicesimo capo dello Stato. Oggi, sette anni dopo, la scena si è ripetuta. Ore 20.19 del 29 gennaio 2022. Mattarella è ufficial ...«È un momento importante, che restituisce serenità al Paese intero, alla comunità istituzionale e soprattutto alla gente. Tra breve potremo tornare al lavoro nelle nostre regioni e quindi questa comun ...