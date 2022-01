Mattarella bis, ma non da record: con 759 voti resiste il primato di Pertini (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi una settimana nella quale la politica ha dato il peggio di sé, non riuscendo a trovare un’alternativa al presidente uscente e potando a termine l’impresa di bruciare più di un nome al giorno – tra i quali quello della seconda carica dello Stato Casellati e della direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Elisabetta Belloni – l’Italia ha un “nuovo” Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella. Con 759 voti non raggiunge però il record nella storia della Repubblica (che appartiene a Sandro Pertini, che il 9 luglio 1978 ottenne 832 voti su 1011 grandi elettori, ndr), il “salvatore della patria” resta al Colle e risolve un po’ di problemi ai leader di partito che per giorni hanno cercato una quadra senza riuscire ad accordarsi. Quando fu eletto nel 2015 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi una settimana nella quale la politica ha dato il peggio di sé, non riuscendo a trovare un’alternativa al presidente uscente e potando a termine l’impresa di bruciare più di un nome al giorno – tra i quali quello della seconda carica dello Stato Casellati e della direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Elisabetta Belloni – l’Italia ha un “nuovo” Presidente della Repubblica: Sergio. Con 759non raggiunge però ilnella storia della Repubblica (che appartiene a Sandro, che il 9 luglio 1978 ottenne 832su 1011 grandi elettori, ndr), il “salvatore della patria” resta al Colle e risolve un po’ di problemi ai leader di partito che per giorni hanno cercato una quadra senza riuscire ad accordarsi. Quando fu eletto nel 2015 ...

