L’emergenza ambientale in Perù causata dall’eruzione a Tonga è più grave del previsto (Di sabato 29 gennaio 2022) Il petrolio fuoriuscito dalla raffineria vicino a Lima è pari a 12mila barili, praticamente il doppio di quanto detto in precedenza Leggi su ilpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Il petrolio fuoriuscito dalla raffineria vicino a Lima è pari a 12mila barili, praticamente il doppio di quanto detto in precedenza

