La forza di una 14enne di Ostia, che rifiuta un matrimonio combinato e denuncia i genitori (Di sabato 29 gennaio 2022) Quattordici anni e un sogno: quello di studiare, frequentare l’università, diventare un chirurgo. Ma per una quattordicenne di Ostia, originaria del Bangladesh, le possibilità di realizzarlo, questo sogno, si sono infrante quando i suoi genitori hanno cercato di costringerla ad accettare un matrimonio combinato. Fedeli alle rigide regole della religione islamica, i due avevano già preso accordi con un uomo bengalese, per organizzare le nozze. Nonostante la giovane età e la paura di mettersi contro i genitori, la quattordicenne ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri di Ostia che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Quattordici anni e un sogno: quello di studiare, frequentare l’università, diventare un chirurgo. Ma per una quattordicenne di, originaria del Bangladesh, le possibilità di realizzarlo, questo sogno, si sono infrante quando i suoihanno cercato di costringerla ad accettare un. Fedeli alle rigide regole della religione islamica, i due avevano già preso accordi con un uomo bengalese, per organizzare le nozze. Nonostante la giovane età e la paura di mettersi contro i, la quattordicenne ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri diche hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della ...

