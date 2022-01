Kulusevski e Bentancur al Tottenham? I tifosi degli Spurs contro Paratici (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo diverse fonti italiane e britanniche Kulusevski e Bentancur sono entrati nei radar del Tottenham. Paratici vorrebbe portare entrambi alla corte di Antonio Conte per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, tutto questo però ha generato caos tra i tifosi degli Spurs. Dejan Kulusevski I tifosi del Tottenham non sono convinti di quest’operazione e come riporta Marco Corradi stanno insorgendo sui social con l’hasthtag #ParaticiOut. L’accusa al dirigente è quella di lavorare solo per sistemare il bilancio della Juventus e ripagare l’investimento fatto per Vlahovic. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo diverse fonti italiane e britannichesono entrati nei radar delvorrebbe portare entrambi alla corte di Antonio Conte per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, tutto questo però ha generato caos tra i. Dejandelnon sono convinti di quest’operazione e come riporta Marco Corradi stanno insorgendo sui social con l’hasthtag #Out. L’accusa al dirigente è quella di lavorare solo per sistemare il bilancio della Juventus e ripagare l’investimento fatto per Vlahovic. Simone Borghi

