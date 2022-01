Juventus-Zakaria: il centrocampista svizzero è ad un passo (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juventus è sempre più vicino al colpo Denis Zakaria, 25enne centrocampista attualmente in forza al Borussia Monchegladbach e nazionale svizzero dal 2016. Allegri lo considera come il rinforzo ideale per il centrocampo, uno dei maggiori responsabili della stagione negativa in corso. Ma prima di affondare il colpo c’è bisogno di sfolitire una rosa attualmente impreziosita da Dusan Vlahovic, ma comunque ancora pesante a causa di calciatori come Bentacur e Arthur. Stando a quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano nelle ore la Juventus ha intensificato sempre di più i rapporti con i tedeschi: obiettivo primario è bruciare la concorrenza e portare a casa un centrocampista di sicuro talento con una cifra attorno ai 7 milioni. Juventus: Zakaria a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) Laè sempre più vicino al colpo Denis, 25enneattualmente in forza al Borussia Monchegladbach e nazionaledal 2016. Allegri lo considera come il rinforzo ideale per il centrocampo, uno dei maggiori responsabili della stagione negativa in corso. Ma prima di affondare il colpo c’è bisogno di sfolitire una rosa attualmente impreziosita da Dusan Vlahovic, ma comunque ancora pesante a causa di calciatori come Bentacur e Arthur. Stando a quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano nelle ore laha intensificato sempre di più i rapporti con i tedeschi: obiettivo primario è bruciare la concorrenza e portare a casa undi sicuro talento con una cifra attorno ai 7 milioni.a ...

