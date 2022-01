Governo: Draghi guarda avanti, settimana prossima doppio Cdm (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - doppio Consiglio dei ministri settimana prossima. Dopo i giorni di pausa del Governo in attesa della fumata bianca sul Quirinale, Mario Draghi ingrana la marcia. Il premier convocherà i ministri a Palazzo Chigi già lunedì, per un Cdm su alcune misure in scadenza. In settimana, probabilmente giovedì, dovrebbe essere convocato un nuovo Cdm per valutate le misure -a cui lavorano i tecnici del ministero della Salute- sulla proroga della validità del green pass rilasciato ai vaccinati con tre dosi. L'ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti 'boosterizzati', in attesa di capire cosa verrà deciso dalle autorità regolatorie sulla quarta dose. Il Governo potrebbe valutare anche di uniformare le regole ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) -Consiglio dei ministri. Dopo i giorni di pausa delin attesa della fumata bianca sul Quirinale, Marioingrana la marcia. Il premier convocherà i ministri a Palazzo Chigi già lunedì, per un Cdm su alcune misure in scadenza. In, probabilmente giovedì, dovrebbe essere convocato un nuovo Cdm per valutate le misure -a cui lavorano i tecnici del ministero della Salute- sulla proroga della validità del green pass rilasciato ai vaccinati con tre dosi. L'ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti 'boosterizzati', in attesa di capire cosa verrà deciso dalle autorità regolatorie sulla quarta dose. Ilpotrebbe valutare anche di uniformare le regole ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - smenichini : La possibile rielezione dì #Mattarella domani - accompagnata dal rilancio del governo #Draghi - darà in Italia e fu… - MatteoRichetti : L’unica verifica da fare è andare a Chigi ed assicurarsi che #Draghi prosegua l’azione di Governo anche senza Salvi… - EmaPopcorn : @elleuca_ @PetrisDe Secondo me si dimette tra un anno, terminato il governo Draghi - disicaterina : RT @Valenti44837922: In fila davanti alla Procura di Massa per denunciare il governo Draghi e precedente. -