Due anni fa i primi due ricoveri per Covid in Italia: allo Spallanzani una cerimonia commemmorativa (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Il 29 gennaio di due anni fa l'Italia piombava nell'incubo del Covid-19. Prima ancora della dichiarazione dello stato d'emergenza e delle prima zone rosse nel nord del Paese, a Roma venivano ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma una coppia di cinesi, turisti nella Capitale, risultati positivi al coronavirus. Loro furono i primi casi di Covid accertati in Italia. E a distanza di due anni da quel giorno, allo Spallanzani di Roma si è tenuta una cerimonia commemorativa. Il Direttore dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, davanti alla fontana, divenuta luogo simbolo dell'Istituto, hanno voluto ricordare il grande ...

