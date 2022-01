Crociere: Clia, 2020 anno 'drammatico' per comparto (Di sabato 29 gennaio 2022) Il rapporto annuale "2022 State of the Cruise Industry Outlook" che è stato pubblicato nelle scorse ore dall'associazione crocieristica Cruise Lines ha certificato con i numeri quello che è stato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il rapporto annuale "2022 State of the Cruise Industry Outlook" che è stato pubblicato nelle scorse ore dall'associazione crocieristica Cruise Lines ha certificato con i numeri quello che è stato un ...

Advertising

fisco24_info : Crociere: Clia, 2020 anno 'drammatico' per comparto: -81% imbarchi riflette diminuzione posti lavoro del 50% - ansa_liguria : Crociere: Clia, 2020 anno 'drammatico' per comparto - TrasportiItalia : Attenzione a sicurezza, ambiente e gestione delle destinazioni, sono le tendenze che emergono dal report annuale '2… - ShippingItaly : Per @CLIAGlobal ritorno alla piena operatività delle crociere ad agosto - Shipping Italy - InfoMarittime : Il 2020 ha trasfigurato il settore, che però non si è fermato. Lo State of the cruise industry outlook 2022 di CLIA… -