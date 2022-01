Covid, Iss: i casi a scuola aumentano dal 24 al 30%. 44% nella fascia 5-11 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) In crescita, nell'ultima settimana, i casi di Covid-19 segnalati negli studenti, passati dal 24% della settimana precedente al 30%, "verosimilmente a causa della maggiore attività di screening effettuata all'interno delle strutture scolastiche. Nell'ultima settimana il 18% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d'età 5-11 anni, il 38% nella fascia 12-19 anni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022) In crescita, nell'ultima settimana, idi-19 segnalati negli studenti, passati dal 24% della settimana precedente al 30%, "verosimilmente a causa della maggiore attività di screening effettuata all'interno delle strutture scolastiche. Nell'ultima settimana il 18% deiin età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5, il 44%d'età 5-11, il 38%12-19". L'articolo .

Advertising

Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: l'età media dei morti è 80 anni, più alta per i vaccinati - repubblica : Covid, I dati dell'Iss: rischio morte 33 volte piu' alto per i No Vax. E in terapia intensiva il rapporto e' quaran… - marcodelucact60 : RT @LucioMalan: Secondo i dati ufficiali ISS sul Covid non vaccinati sono il 65,9% dei ricoverati in terapia intensiva, ma solo il 48,7% de… - News24_it : Covid, le notizie. Iss: 'No vax in terapia intensiva 18-27 volte più di vaccinati'. LIVE - Sky Tg24 -