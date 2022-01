Colleferro | continue aggressioni e persecuzioni alla ex | 39enne in manette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è convinta a denunciare il suo compagno solo mesi di molestie e di violenze fisiche e psicologiche. Così, dopo l’ennesimo atto persecutorio, una donna di 32 anni si è rivolta ai Carabinieri per porre fine al suo incubo. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia diinsieme ai Carabinieri di Labico hanno arrestato un romano di 39 anni.La vittima aveva deciso di lasciare l’uomo a fine dicembre proprio a causa dei suoi continui comportamenti aggressivi, subiti verso la fine dell’anno. L’uomo, rifiutando la decisione della donna di mettere fine al rapporto, in alcune circostanze l’avrebbe aggredita fisicamente. Addirittura in due occasioni, ille ha procurato anche delle lesioni.che sono proseguite anche attraverso telefonate ...