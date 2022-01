Attilio Lombardo: «Balotelli è molto dimagrito. Non mi aspettavo di vederlo in questa condizione fisica» (Di sabato 29 gennaio 2022) Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Attilio Lombardo, assistente di Roberto Mancini e membro dello staff della Nazionale italiana. Interpellato sul rumoroso ritorno di Mario Balotelli in Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Super Mario. È molto dimagrito, non so se sia stato il Covid-19. Io non lo vedevo da tanto, da quando giocava in Italia, ora che è all’estero è difficile seguirlo. Non mi aspettavo di vederlo in questa condizione fisica, per me è stata una sorpresa Anche Gravina, oggi, ha garantito sempre a Rai Sport che il ragazzo è tornato in grande forma. Aggiungendo che Balotelli è straordinario sin dai tempi dell’Under 21. Porte sempre più aperte, insomma. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto, assistente di Roberto Mancini e membro dello staff della Nazionale italiana. Interpellato sul rumoroso ritorno di Marioin Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Super Mario. È, non so se sia stato il Covid-19. Io non lo vedevo da tanto, da quando giocava in Italia, ora che è all’estero è difficile seguirlo. Non midiin, per me è stata una sorpresa Anche Gravina, oggi, ha garantito sempre a Rai Sport che il ragazzo è tornato in grande forma. Aggiungendo cheè straordinario sin dai tempi dell’Under 21. Porte sempre più aperte, insomma. L'articolo ...

