Atp Pune 2022 | il montepremi e il prize money

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ile ildell’Atp 250 di. L’evento andrà di scena sul cemento indiano tra lunedì 31 gennaio e domenica 6 febbraio. Cut off molto alto in Asia, dove l’ultimo giocatore ammesso direttamente nel main draw è stato l’australiano Vukic, numero 156 del ranking. Sarà il russo Aslan Karatsev a guidare il seeding, seguito dagli azzurri Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. In totale saranno quattro gli italiani in tabellone, vista anche la presenza di Federico Gaio e Stefano Travaglia. Iltotale dell’evento corrisponde a 443.020 euro, dei quali 41.420 spetteranno di diritto a colui il quale trionferà in finale, con annessi 250 punti a impreziosire la cifra menzionata. Di seguito la distribuzione completa di premi in denaro e ...

Advertising

FiorinoLuca : ATP 250 di Pune ???? Lorenzo #Musetti e Gianluca #Mager, TDS rispettivamente 2 e 3,avranno un BYE al 1T 2T Musetti… - anxstennisboy : L'ATP 250 di Pune ha un tabellone da Challenger 25. - Ubitennis : ATP Pune, il tabellone: Musetti e Mager già al secondo turno con un bye, Karatsev N.1 del seeding - sportface2016 : Il tabellone del'#ATP di #Pune: #Karatsev guida il seeding, presenti #Musetti, #Mager, #Travaglia e #Gaio… - OA_Sport : ATP Pune 2022: quattro azzurri al via con Lorenzo Musetti e Gianluca Mager che hanno un bye al primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Pune

TABELLONE2022 PRIMO TURNO (1) Schwartzman bye Coria vs Q J. M. Cerundolo vs Dellien Munar vs (7) Paire (3) Garin bye Baez vs (PR) Verdasco Q vs (WC) F. Cerundolo Taberner vs (5) Delbonis (6)......500 Rotterdam (7 - 13 febbraio) Lorenzo Sonego:250 Cordoba (31 gennaio - 6 febbraio) Fabio Fognini: da comunicare (si è cancellato da Cordoba) Lorenzo Musetti:250(31 gennaio - 6 ...ATP Pune, il tabellone: Musetti e Mager già al secondo turno con un bye, Karatsev N.1 del seeding. Sorteggiato il main draw del torneo indiano: Musetti N.2, Mager N.3. Presenti a ...Sorteggiato il main draw del torneo indiano: Musetti N.2, Mager N.3. Presenti anche Travaglia e Gaio Il Tata Open Maharashtra di Pune è pronto per fare il suo ritorno, dopo l’assenza nel calendario de ...