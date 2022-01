Anche il Vaticano benedice il bis di Mattarella. Padre Spadaro: un sacrificio che merita rispetto (Di sabato 29 gennaio 2022) L’accordo fra i leader per il bis di Sergio Mattarella al Quirinale viene accolto con soddisfazione Anche Oltretevere dove la figura dell’attuale Capo dello Stato è molto stimata. La scelta di Mattarella, che succederà a se stesso, “era una delle possibilità: niente era scontato però mi è sembrato molto chiaro sin dall’inizio che c’erano tante e tali tensioni, tra fughe in avanti e stop, che questa francamente appare l’unica soluzione per uscirne”, dice in una intervista all’Adnkronos Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e spin doctor del Papa. “Lo spettacolo al quale abbiamo assistito – riflette il gesuita, fine osservatore delle questioni politiche – è che da una parte le segreterie fanno fatica a controllare i partiti. Dall’altra, i partiti stessi stanno mutando profondamente e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) L’accordo fra i leader per il bis di Sergioal Quirinale viene accolto con soddisfazioneOltretevere dove la figura dell’attuale Capo dello Stato è molto stimata. La scelta di, che succederà a se stesso, “era una delle possibilità: niente era scontato però mi è sembrato molto chiaro sin dall’inizio che c’erano tante e tali tensioni, tra fughe in avanti e stop, che questa francamente appare l’unica soluzione per uscirne”, dice in una intervista all’AdnkronosAntonio, direttore di Civiltà Cattolica e spin doctor del Papa. “Lo spettacolo al quale abbiamo assistito – riflette il gesuita, fine osservatore delle questioni politiche – è che da una parte le segreterie fanno fatica a controllare i partiti. Dall’altra, i partiti stessi stanno mutando profondamente e ...

