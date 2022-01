A febbraio la pillola Pfizer anti Covid, cure per 11mila (Di sabato 29 gennaio 2022) Arriva in Italia la pillola anti Covid di Pfizer: la prima tranche di 11mila trattamenti di Paxlovid sara' disponibile nella prima settimana di febbraio e sara' distribuita alle Regioni. Una arma in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Arriva in Italia ladi: la prima tranche ditrattamenti di Paxlovid sara' disponibile nella prima settimana die sara' distribuita alle Regioni. Una arma in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - fattoquotidiano : Covid, via libera dell’Aifa alla pillola di Pfizer: sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio. V… - VincenzaSMF : RT @Angela300564201: IL GIORNO: La pillola anti Covid di Pfizer da febbraio sarà nelle farmacie italiane. Ok di Aifa. - Angela300564201 : IL GIORNO: La pillola anti Covid di Pfizer da febbraio sarà nelle farmacie italiane. Ok di Aifa.… - zazoomblog : Covid le notizie. Pillola Pfizer in Italia a febbraio prima tranche da 11mila. LIVE - #Covid #notizie. #Pillola… -