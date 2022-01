Zone a colori | resterà solo il rosso Attesa una circolare con le nuove regole per il rientro a scuola

Advertising

alberto_pilotto : RT @Giacinto_Bruno: Green pass illimitato con terza dose e addio zone a colori: le nuove regole Covid - leoberthi : RT @Giacinto_Bruno: Green pass illimitato con terza dose e addio zone a colori: le nuove regole Covid - Giacinto_Bruno : RT @Giacinto_Bruno: Green pass illimitato con terza dose e addio zone a colori: le nuove regole Covid - Giacinto_Bruno : Green pass illimitato con terza dose e addio zone a colori: le nuove regole Covid - bikermanfast : RT @daniele19921: @CottarelliCPI @CottarelliCPI va tolto tutto,va abolito tutto. Basta con distanze,mascherine,tamponi,zone a colori,green… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone colori

Nel breve termine però l'unica novità dovrebbe essere quella di una cambiamento nel sistema dei, via tutte lea eccezione di quella rossa, anche se in soldoni cambierà poco visto che le ...Novità in arrivo per il sistema adelle regioni. Il governo con un nuovo decreto previsto nei prossimi giorni dovrebbe semplificare eliminando la zona gialla e quella arancione lasciando le restrizioni più importanti solo in ...SASSARI. Da febbraio si cambia. Per viaggiare tra Paesi dell’Unione europea sarà sufficiente il green pass e caderanno le restrizioni legate ai “colori” delle regioni di provenienza o di arrivo. C’è u ...(Adnkronos) - Covid in Italia, il punto secondo Gimbe: contagi, morti, ricoveri. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio, rispetto alla precedente, si registra una lieve diminuzione dei nuovi casi di Cov ...