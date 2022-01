Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 14:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi doppia Chiama a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica La seconda è prevista per le 17 a deciderlo è la conferenza dei capigruppo il centro-destra vota la preside del Senato Elisabetta casellati Come stabilito dai leader di lega Fratelli d’Italia Forza Italia un incontro Salvini chiede la convocazione di un vertice di maggioranza ma i segretari di partito del centrodestra dopo essersi riuniti disertano contro annunciano così come gli elettori di Italia viva di non partecipare la chiama di questa mattina non partecipiamo a questi atti di forza di Chiara Conte Salvini definisce quello di casellati un nome istituzionale non divisi voi un nuovo vertice di maggioranza abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi doppia Chiama a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica La seconda è prevista per le 17 a deciderlo è la conferenza dei capigruppo il centro-destra vota la preside del Senato Elisabetta casellati Come stabilito dai leader di lega Fratelli d’Italia Forza Italia un incontro Salvini chiede la convocazione di un vertice di maggioranza ma i segretari di partito del centrodestra dopo essersi riuniti disertano contro annunciano così come gli elettori di Italia viva di non partecipare la chiama di questa mattina non partecipiamo a questi atti di forza di Chiara Conte Salvini definisce quello di casellati un nome istituzionale non divisi voi un nuovo vertice di maggioranza abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella ...

