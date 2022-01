Tornano pioggia | vento e neve | ecco quando

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dopo il fine settimana. Il grande anticiclone che da più giorni riesce a proteggere buona parte delle regioni italiane garantirà un tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche nell’ultimo weekend di gennaio. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che “fino a domenica il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Da segnalare soltanto la presenza di nebbie sulle pianure del Nord e un veloce peggioramento del tempo (stasera) al Sud dove non mancheranno alcuni rovesci, locali temporali e nevicate in collina. Con l’inizio della prossima settimana le cose cominceranno a cambiare. Lo spostamento verso Ovest dell’alta pressione favorirà la discesa di aria più fredda dal Nord Europa, aria che a contatto con il nostro mare favorirà la genesi di un ...

... con schiarite in azione anche in queste ore e cieli chesereni. Tale situazione troverà ... Qualchenella notte tra domani e sabato, poi rapido miglioramento Qualchepotrebbe ...L'arrivo di venti di Libeccio e poi Scirocco farà aumentare le nubi al Centro - Nord con qualchesu Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Ma soprattutto anticiperà l'irruzione di aria ...Dopo il fine settimana tornano pioggia, vento e neve. Il grande anticiclone che da più giorni riesce a proteggere buona parte delle regioni italiane garantirà un tempo stabile e in prevalenza soleggia ...Qualche pioggia potrebbe invece interessare la città di Palermo nelle prime ore di sabato 29 gennaio, nonché nella notte che divide venerdì e sabato per l’appunto. A seguire comunque è atteso un rapid ...