Tennis | fastidi al ginocchio per Juan Martin Del Potro | il suo rientro può slittare

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilinternazionale vuole riaccogliere a braccia aperteDel. Il gigante di Tandil non scende in campo dal torneo del Queen’s 2019, oramai due anni e mezzo fa, quando era numero 12 del mondo; sprofondato oltre il numero 700 delle classifiche, il sudamericano si sta preparando da tempo alalle competizioni, ma potrebbe essere incappato in nuove complicazioni. A riportare le condizioni di Delè il quotidiano argentino La Nacion, che ha rilasciato delle notizie non proprio confortanti: secondo i giornalisti, ilta argentino è tornato a sentire alcune fitte aldopo aver alzato il livello degli allenamenti con il giovane connazionale Sebastian Baez; addirittura si parla che per entrare in campo abbia avuto ...