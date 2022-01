“Sì, lo voglio”: folle richiesta per Manuel Bortuzzo, è tutto pronto per il gesto eclatante (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è ancora al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip nonostante l’abbandono: la richiesta arriva inaspettata Il gieffino Manuel Bortuzzo (screenshot Mediaset Infinity)Lo scorso lunedì, il gieffino Manuel Bortuzzo ha preso una decisione molto sofferta ovvero abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Una scelta dovuta alle difficoltà del gieffino a livello fisico: eccessivo dimagrimento, perdita di tono muscolare e febbre alta. Questa uscita di scena si è rivelata essere dolorosa non solo per Bortuzzo ma anche per Lulù Selassié con cui aveva dato il via ad una storia d’amore. In queste ore proprio dalla giovane principessina è arrivata una inaspettata richiesta per il nuotatore: una speranza che potrebbe presto ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022)è ancora al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip nonostante l’abbandono: laarriva inaspettata Il gieffino(screenshot Mediaset Infinity)Lo scorso lunedì, il gieffinoha preso una decisione molto sofferta ovvero abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Una scelta dovuta alle difficoltà del gieffino a livello fisico: eccessivo dimagrimento, perdita di tono muscolare e febbre alta. Questa uscita di scena si è rivelata essere dolorosa non solo perma anche per Lulù Selassié con cui aveva dato il via ad una storia d’amore. In queste ore proprio dalla giovane principessina è arrivata una inaspettataper il nuotatore: una speranza che potrebbe presto ...

Advertising

kristelquenn : Non lo voglio... facile. .... Deve essere avventuroso... passionale... irrazionale .... resistente.... trasgre… - jewello24 : Voglio il video di Nicky che esulta come un folle quando hanno eliminato l’altro vi prego #MasterchefItalia - Isabell15665991 : @GiovanniToti @ZONABIANCA1 Fossi in lei eviterei di scrivere cose surreali Ricordo ogni sua folle e offensiva dich… - delfino_er : Voglio scorticarlo con le mie stesse mani Le stesse mani che hanno fatto tanto male a tanta gente Solo loro possono… - veratto_A : RT @GuidoDeMartini: SENZA SGP, deputato sardo De Martini non può votare: 'Non mi arrendo' Il deputato Lega impossibilitato a viaggiare. “Tu… -