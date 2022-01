Quirinale, ora la favorita è la Casellati: centrodestra unito, no di Pd - M5S - Leu (Di venerdì 28 gennaio 2022) È la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il nome che il centrodestra voterà questa mattina quando si apriranno le urne della quinta votazione per l'elezione del presidente della ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) È la presidente del Senato Maria Elisabettail nome che ilvoterà questa mattina quando si apriranno le urne della quinta votazione per l'elezione del presidente della ...

Advertising

AngeloCiocca : C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste in… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - smenichini : Ora siamo in piena zona Papeete, ma c’è tempo per recuperare lucidità #Quirinale - LucaGue52011811 : RT @Cazzaccimiei1: Draghi era il favorito per il Quirinale, anzi, era entrato solo con quel fine, addirittura c'era chi ipotizzava Draghi P… - VicentePugliaAr : RT @boranotadoctor: +++ULTIMA ORA+++ Mattarella finge un rapimento alieno per non essere rieletto al Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica… -