Quirinale 2022 | Conte | Casellati? No ad atti di forza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Noi non partecipiamo a questidi, a questesulle spalle delle cariche istituzionali. E' la ragione per cui abbiamo deciso di astenerci: siamo qui presenti ma preferiamo non partecipare a questatura istituzionale". Sono le parole del leader M5S Giuseppe, a proposito della candidatura al Colle della Presidente del Senato, da parte del centrodestra. Per il fronte progressista "non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza previamente discutere, confrontarsi e condividere una tale candidatura. E' un cortocircuito istituzionale", sottolinea. "Invitiamo il centrodestra a fare un esame di coscienza, perché dopo varie riunioni mi sembra che le loro divisioni interne siano ben chiare", aggiunge. Ci sarà un ...