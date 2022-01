Previsione Lotto del 29-01-2022

Leggi su gigilotto

(Di sabato 29 gennaio 2022) Le Previsionidel 29-01-, sono composte da tre consigli di gioco, per la sorte di Ambata e Ambo. Le previsionidel 29-01-proposte, sono elaborate con metodo statistico e vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 5 colpi a partire dalla data di pubblicazione. Previsioni– By GiGi© Prima proposta – SC CAGLIARI – FIRENZE – TUTTEAmbata: 33Abbinamenti per Ambo: 35 – 44 – 06Lunghetta: 33-35-44-06 Seconda proposta – SC CAGLIARI – FIRENZE – TUTTEAmbata: 58Abbinamenti per Ambo: 44 – 47 – 17Lunghetta: 58-44-47-13 Terza proposta – SC CAGLIARI – FIRENZE – TUTTEAmbata: 08Abbinamenti per Ambo: 73 – 18 – 81Lunghetta: 08-73-18-81 Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su ...