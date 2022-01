Parte civile: “Da Montante falsità e dossier” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Dagli atti dell’inchiesta e dal processo di appello emerge come Antonio Calogero Montante ha da sempre avuto il terrore che venissero scoperti i suoi antichi ed inquietanti “rapporti” con Paolino Arnone, storico boss di mafia, con il figlio Vincenzo, sin dal 1992 coinvolto in pesanti inchiesta di mafia, entrambi suoi testimoni di nozze “occulti” sino alle notizia pubblicata da isiciliani.it del 27 aprile del 2014, e con Dario Di Francesco, già reggente della famiglia mafiosa di Serradifalco e dal 2014 collaboratore di giustizia”. Lo ha detto l’avvocato Annalisa Petitto, difensore di Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap, Parte offesa e “teste chiave” nell’inchiesta sul “Sistema Montante”, nel corso della sua discussione proseguita nell’udienza di oggi innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta. Antonello ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Dagli atti dell’inchiesta e dal processo di appello emerge come Antonio Calogeroha da sempre avuto il terrore che venissero scoperti i suoi antichi ed inquietanti “rapporti” con Paolino Arnone, storico boss di mafia, con il figlio Vincenzo, sin dal 1992 coinvolto in pesanti inchiesta di mafia, entrambi suoi testimoni di nozze “occulti” sino alle notizia pubblicata da isiciliani.it del 27 aprile del 2014, e con Dario Di Francesco, già reggente della famiglia mafiosa di Serradifalco e dal 2014 collaboratore di giustizia”. Lo ha detto l’avvocato Annalisa Petitto, difensore di Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap,offesa e “teste chiave” nell’inchiesta sul “Sistema”, nel corso della sua discussione proseguita nell’udienza di oggi innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta. Antonello ...

