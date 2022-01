Omicron 2 è arrivata in Italia: due casi sequenziati al S. Martino di Genova (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nuova variante Omicron 2 è in Italia, lo segnala il Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino diretto dal professor Giancarlo Icardi. Iss: l'indice Rt a 0,97, sotto la soglia epidemica. "... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La nuova variante2 è in, lo segnala il Laboratorio di Igiene del Policlinico Sandiretto dal professor Giancarlo Icardi. Iss: l'indice Rt a 0,97, sotto la soglia epidemica. "...

Signorino978 : Omicron 2 è arrivata giusto in tempo per giustificare la quarta puntura a marzo. - Affaritaliani : E' arrivata la Omicron 2: ancora più contagiosa, ma non più 'cattiva' - Quetzal11054609 : #Omicron Oh meno male che è arrivata anche la nuovissima variante #omicron2 Così tanto per creare un po' di terr… - ve10ve : Arrivata Omicron 2 - Marcomarcel11 : @Mary_Cric @ChiaraBoschi4 @SirAlexPlini @Drittorovescio_ Be ognuno ha i suoi orgasmi. Attenta che è arrivata la nuo… -