Olimpia Milano-Zalgiris oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2021/2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta in tv AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas, valida come 23esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Dopo la vincente trasferta in Russia contro il CSKA, gli uomini di coach Messina tornano tra le mura amiche, dove ospiteranno la formazione lituana fanalino di coda con 3 vittorie e 15 sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 28 gennaio. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA diretta). RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inin tv AX Armani ExchangeKaunas, valida come 23esima giornata didi basket. Dopo la vincente trasferta in Russia contro il CSKA, gli uomini di coach Messina tornano tra le mura amiche, dove ospiteranno la formazione lituana fanalino di coda con 3 vittorie e 15 sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 28 gennaio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Uno HD, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA). RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Zalg… - Marcocap14 : RT @AlessandroMagg4: Alessandro Gentile é un nuovo giocatore della Happy Casa Brindisi. L'accordo tra le parti è raggiunto. L'ex capitano d… - sportal_it : Olimpia Milano, Ettore Messina non si fida dello Zalgiris - _TheDade : RT @AlessandroMagg4: Alessandro Gentile é un nuovo giocatore della Happy Casa Brindisi. L'accordo tra le parti è raggiunto. L'ex capitano d… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: PASTA DI CAPITANO «Noi dobbiamo concentrarci su di noi, non guardare all’avversario o alle assenze» -