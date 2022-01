“Non vi dovete permettere”. Dritto e Rovescio: Del Debbio, le urla in diretta: “Questo no, vergogna!” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ci sta Paolo Del Debbio e si sfoga in diretta tv su Rete 4. Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il conduttore si sfoga con il pubblico e ci mette la faccia. Il presupposto è un fatto realmente accaduto: a Perugia alcuni No vax hanno sfilato vestiti da deportati per le vie del centro. Un fatto che ha mandato su tutte le furie il giornalista che conosce bene i drammi della Shoah. Del Debbio ha detto: “Non potete permettervi di offendere i familiari, le persone che hanno perso qualcuno coloro che non sono tornati o chi sta ancora male”. E ancora: “Non potete nemmeno permettervi di mettere in mezzo sei milioni di ebrei e i tanti milioni di non ebrei che sono morti ingiustamente nei campi di concentramento. È ora di farla finita”. Poi la stoccata: “Basta, scherzate con tutto ma non con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non ci sta Paolo Dele si sfoga intv su Rete 4. Durante l’ultima puntata di, il conduttore si sfoga con il pubblico e ci mette la faccia. Il presupposto è un fatto realmente accaduto: a Perugia alcuni No vax hanno sfilato vestiti da deportati per le vie del centro. Un fatto che ha mandato su tutte le furie il giornalista che conosce bene i drammi della Shoah. Delha detto: “Non potete permettervi di offendere i familiari, le persone che hanno perso qualcuno coloro che non sono tornati o chi sta ancora male”. E ancora: “Non potete nemmeno permettervi di mettere in mezzo sei milioni di ebrei e i tanti milioni di non ebrei che sono morti ingiustamente nei campi di concentramento. È ora di farla finita”. Poi la stoccata: “Basta, scherzate con tutto ma non con ...

