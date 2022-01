Niente miracolo per Berrettini: battuto 3 set a 1 da Rafa Nadal, che va in finale agli Australian Open (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Matteo Berrettini non riesce il miracolo. Il tennista italiano è stato battuto da Rafael Nadal agli Australian Open per tre set a uno (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Il campione va in finale nella prova del Grande Slam orfana di Novak Djokovic. Lo spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, che due giorni fa ha eliminato l’altro italiano Jannick Sinner. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in semifinale nel Major Australiano, non è riuscito ad opporsi al mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009 (sconfitto nelle sfide per il titolo invece nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Matteonon riesce il. Il tennista italiano è statodaelper tre set a uno (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Il campione va innella prova del Grande Slam orfana di Novak Djokovic. Lo spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, che due giorni fa ha eliminato l’altro italiano Jannick Sinner. Il tennista romano, numero 7 del ranking Atp e del seeding, che dopo questo Slam salirà al sesto posto, primo azzurro di sempre in seminel Majoro, non è riuscito ad opporsi al mancino di Manacor, sesta testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2009 (sconfitto nelle sfide per il titolo invece nel ...

