Movida a San Lorenzo: tra norme non rispettate e alcool ai minori. Chiudono 3 locali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma. Controlli capillari e continui, rivolti non solo al rispetto della normativa di contenimento del contagio. Ma anche al contrasto della vendita di alcolici ai minorenni, soprattutto nei luoghi principali della Movida romana, come il quartiere rinomato di San Lorenzo. Leggi anche: Roma, riqualificare il quartiere di San Lorenzo: centinaia le segnalazioni dei cittadini Roma, Chiudono 3 locali della Movida Sotto la lente di ingrandimento della Questura sono finiti 3 “esercizi di vicinato” che si trovano in via dei Sabelli, via dei Volsci e via Tiburtina. Gli esercenti non erano completamente a posto con la normativa anti-Covid. Per questo, oltre alla sanzione amministrativa, gli è stata imposta la chiusura provvisoria delle attività per 4 e 5 giorni rispettivamente. Tra le altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma. Controlli capillari e continui, rivolti non solo al rispetto della normativa di contenimento del contagio. Ma anche al contrasto della vendita di alcolici ai minorenni, soprattutto nei luoghi principali dellaromana, come il quartiere rinomato di San. Leggi anche: Roma, riqualificare il quartiere di San: centinaia le segnalazioni dei cittadini Roma,dellaSotto la lente di ingrandimento della Questura sono finiti 3 “esercizi di vicinato” che si trovano in via dei Sabelli, via dei Volsci e via Tiburtina. Gli esercenti non erano completamente a posto con la normativa anti-Covid. Per questo, oltre alla sanzione amministrativa, gli è stata imposta la chiusura provvisoria delle attività per 4 e 5 giorni rispettivamente. Tra le altre ...

