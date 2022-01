Milano: violenze e rapine, carabinieri arrestano componenti di una baby gang (Di venerdì 28 gennaio 2022) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri nel Milanese e un altro è stato colpito dall'obbligo di permanenza in casa perché ritenuti responsabili di rapine aggravate in concorso, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari sono iniziate dopo una rapina avvenuta lo scorso ottobre a Carugate, quando un 33enne era stato avvicinato da tre giovani, che, dopo averlo minacciato e aggredito con pugni al volto, si erano fatti consegnare il telefono cellulare, un paio di cuffie wireless e un computer portatile. I carabinieri, esaminando anche i profili social dei sospettati, hanno individuato una baby gang, attiva nella commissione di reati contro la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), 28 gen. (Adnkronos) - Due minorenni sono stati arrestati dainel Milanese e un altro è stato colpito dall'obbligo di permanenza in casa perché ritenuti responsabili diaggravate in concorso, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari sono iniziate dopo una rapina avvenuta lo scorso ottobre a Carugate, quando un 33enne era stato avvicinato da tre giovani, che, dopo averlo minacciato e aggredito con pugni al volto, si erano fatti consegnare il telefono cellulare, un paio di cuffie wireless e un computer portatile. I, esaminando anche i profili social dei sospettati, hanno individuato una, attiva nella commissione di reati contro la ...

Advertising

DSantanche : Le violenze di capodanno a #Milano dimostrano come ci sia una criminalità organizzata legata al fomdamentalismo isl… - DSantanche : Dopo le violenze di capodanno, gli stupri, le aggressioni e le risse, altro assurdo episodio di violenza con un del… - DSantanche : Dopo le violenze di capodanno la #Milano onesta alza la testa e si riprende la libertà e la #sicurezza contro una g… - Agostino12 : RT @Agostino12: #lineanotte stupri violenze sessuali armi droga rapine bullismo tra giovanissimi secondo me voi parlate troppo poco delle… - filipponico1962 : @Agenzia_Ansa Pensano alle violenze alle donne all'estero...a Milano o in Italia in genere NULLA...... -