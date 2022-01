Manila Nazzaro dopo lo scontro con Soleil rivela: “Il problema è…” (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) La gieffina Manila Nazzaro si confronta con Miriana Trevisan riguardo le ultime dichiarazioni di Soleil: ecco le sue parole L’ex Miss Italia Manila Nazzaro nelle ultime ore si è confrontata con la gieffina Miriana Trevisan all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. A poche ore dalla diretta della nuova puntata Manila sta riflettendo su quanto accaduto nelle ultime ore con la concorrente Soleil Sorge. Le due gieffine si sono scontrate questa mattina a causa di alcune frecciatine rilasciate dall’influencer nei confronti dell’ex Miss Italia hanno scosso nuovamente la Casa. Manila lamenta scarso altruismo da parte degli altri Vip. Leggi anche –> ariadna romero e leo dopo la quarantena ecco le parole della modella ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) La gieffinasi confronta con Miriana Trevisan riguardo le ultime dichiarazioni di: ecco le sue parole L’ex Miss Italianelle ultime ore si è confrontata con la gieffina Miriana Trevisan all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. A poche ore dalla diretta della nuova puntatasta riflettendo su quanto accaduto nelle ultime ore con la concorrenteSorge. Le due gieffine si sono scontrate questa mattina a causa di alcune frecciatine rilasciate dall’influencer nei confronti dell’ex Miss Italia hanno scosso nuovamente la Casa.lamenta scarso altruismo da parte degli altri Vip. Leggi anche –> ariadna romero e leola quarantena ecco le parole della modella ...

