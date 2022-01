Lutto per Simona Ventura, l’addio che non avrebbe voluto dare: “Mi voleva bene” (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia negli ultimi tempi purtroppo ha perso nomi indimenticabili, che rimarranno sempre impressi nella memoria del Paese. I telespettatori in questi giorni hanno dovuto dire ‘addio’ a un uomo speciale, un personaggio che ha segnato un settore, Giovanni Di Marzio. A ricordarlo, tra i tanti colleghi ed amici, è stata Simona Ventura con parole toccanti. Veniva chiamato affettuosamente Gianni, Giovanni Di Marzio, com’è ampiamente risaputo, è stato dirigente sportivo nonché acclamato commentatore del piccolo schermo, dove aveva avuto il piacere, reciproco, di far amicizia con la collega Simona Ventura. Quest’ultima si è rivelata profondamente affranta dalla sua scomparsa, avvenuta giorni fa. Simona Ventura, il dolore per la morte di Giovanni Di Marzio “Sono senza parole. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Italia negli ultimi tempi purtroppo ha perso nomi indimenticabili, che rimarranno sempre impressi nella memoria del Paese. I telespettatori in questi giorni hanno dovuto dire ‘addio’ a un uomo speciale, un personaggio che ha segnato un settore, Giovanni Di Marzio. A ricordarlo, tra i tanti colleghi ed amici, è statacon parole toccanti. Veniva chiamato affettuosamente Gianni, Giovanni Di Marzio, com’è ampiamente risaputo, è stato dirigente sportivo nonché acclamato commentatore del piccolo schermo, dove aveva avuto il piacere, reciproco, di far amicizia con la collega. Quest’ultima si è rivelata profondamente affranta dalla sua scomparsa, avvenuta giorni fa., il dolore per la morte di Giovanni Di Marzio “Sono senza parole. ...

