Lorenzo Parelli: non è tutta colpa dell’Alternanza scuola-lavoro. I casi virtuosi ci sono (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Luca Graziani* L’Alternanza scuola-lavoro (o PCTO) introdotta nel 2015 dalla famosa Buona scuola di Renzi – buona solo di nome – negli ultimi giorni è prepotentemente tornata al centro del dibattito. A rinfocolare la polemica la vicenda straziante di Lorenzo Parelli, studente morto a Udine schiacciato da un gigantesco tubo di 150 chili. Era in azienda, nella carpenteria di laminazione della Burimec, per il suo ultimo giorno di stage. Un’esperienza che sembrava apprezzare almeno a quel che si dice all’Istituto salesiano Bearzi, dove frequentava il quarto anno di un corso di formazione professionale. Lorenzo era appena maggiorenne. La storia è raccapricciante. Perché raccapricciante è pensare di poter morire a diciotto anni colpiti in testa da una trave d’acciaio. Raccapricciante è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Luca Graziani* L’Alternanza(o PCTO) introdotta nel 2015 dalla famosa Buonadi Renzi – buona solo di nome – negli ultimi giorni è prepotentemente tornata al centro del dibattito. A rinfocolare la polemica la vicenda straziante di, studente morto a Udine schiacciato da un gigantesco tubo di 150 chili. Era in azienda, nella carpenteria di laminazione della Burimec, per il suo ultimo giorno di stage. Un’esperienza che sembrava apprezzare almeno a quel che si dice all’Istituto salesiano Bearzi, dove frequentava il quarto anno di un corso di formazione professionale.era appena maggiorenne. La storia è raccapricciante. Perché raccapricciante è pensare di poter morire a diciotto anni colpiti in testa da una trave d’acciaio. Raccapricciante è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 ann… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - fattoquotidiano : “In venti secondi sono passati ai manganelli”: parlano i 18enni caricati al sit-in per Lorenzo Parelli. “Per curarc… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni mort… - ZzuCicciu : RT @Agenzia_Ansa: Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni mort… -