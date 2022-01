LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mercedes allunga, Vandoorne al comando (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 18.15 Attack Mode per De Vries e Dennis che si difendono dalla Porsche di Lotterer. Manca all’appello Vandoorne che dovrebbe azionare ora la potenza extra allungando il percorso di curva 19. 18.13 Vandoorne sembra gestire il proprio teammate che deve guardarsi negli specchietti da Dennis. Lotterer è stato il primo ad avere l’Attack Mode! 18.12 Situazione stabile al comando. Le Mercedes controllano la situazione davanti a Dennis. Giro veloce per Vandoorne che risponde al proprio compagno di team. 18.11 Giro veloce per De Vries che si porta sempre più vicino a Vandoorne. Ottima mossa per Di Grassi che passa in quinta piazza ai danni di Bird. 18.10 Dennis resta al terzo posto davanti alla Porsche ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA18.15 Attack Mode per De Vries e Dennis che si difendono dalla Porsche di Lotterer. Manca all’appelloche dovrebbe azionare ora la potenza extrando il percorso di curva 19. 18.13sembra gestire il proprio teammate che deve guardarsi negli specchietti da Dennis. Lotterer è stato il primo ad avere l’Attack Mode! 18.12 Situazione stabile al. Lecontrollano la situazione davanti a Dennis. Giro veloce perche risponde al proprio compagno di team. 18.11 Giro veloce per De Vries che si porta sempre più vicino a. Ottima mossa per Di Grassi che passa in quinta piazza ai danni di Bird. 18.10 Dennis resta al terzo posto davanti alla Porsche ...

Advertising

feddynventor : @seblegendvettel Oppure vai di YouTube dai, Formula È dovrebbe trasmetterla live internazionale - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries Vandoorne Bird e Lotterer in semifinale - #Formula #E-Prix… - Alycienta_ : @DBDeiman Si ma cioè ho perso tutto il gruppo B perché sul sito prima mi dava live solo il tg, sul canale YouTube d… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche passano i migliori 4 - #Formula #E-Prix… - FormulaPassion : #F1, test a #Barcellona: dalla tradizione alle livree provvisorie per proteggere l'esclusiva del #Bahrain -