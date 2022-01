Kevin Costner dirigerà “Horizon” western epico

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Deadline riporta che,tornerà dietro la macchina da presa per la prima volta dall’acclamato Open Range del 2003.il periodo, fissando l’inizio della produzione il 29 agosto nello Utah. Quale ruolo hain “”?reciterà nel film, lo produrrà e ancora, lo finanzierà attraverso la sua società di produzione Territory Pictures. La volontà Sebbene sia impegnato negli ultimi anni a recitare nella serie di successo Yellowstone, “” è un progetto di passione di lunga data per, ha diretto l’ultima volta “Open Range”, con Robert Duvall e Annette Bening, nel 2003. È anche il regista di “The Postman” ...

tornerà alla regia con il film western Horizon , di cui sarà anche l'interprete principale. Le riprese del progetto inizieranno il 29 agosto in Utah e il protagonista di Yellowstone sarà ...Nella città regna indiscusso il gangster Al Capone (interpretato da Robert De Niro ), ma un agente del Ministero del tesoro () ha intenzione di combattere seriamene la corruzione ...Domenica 30 gennaio, alle ore 10:30 al Cinema Fulgor di Rimini, verrà proiettato all'interno della rassegna "Colazione e film" il film cult Gli intoccabili (1987, USA) del grande regista americano Bri ...L'attore e regista Kevin Costner tornerà sul set in occasione del nuovo film Horizon, le cui riprese si svolgeranno in estate. Kevin Costner tornerà alla regia con il film western Horizon, di cui sarà ...