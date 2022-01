“In bagno, che schifo”. GF Vip, Soleil Sorge beccata. L’altra entra dopo di lei e capisce tutto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Di certo non è una grande amante dell’ordine, almeno all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 6, dove si è rivelata davvero caotica, nonché una vera e propria disseminatrice di sporcizia. Stiamo parlando di Soleil Sorge che continua a far indignare i vari coinquilini per le sue cattive abitudini. Questa volta è stato il turno di Delia Duran. La moglie artistica di Alex Belli ha dimostrato al contrario di essere estremamente ordinata, dedita all’igiene e alla pulizia. Lo hanno fatto notare vari compagni d’avventura, sin dal suo ingresso come concorrente GF Vip 6, che il pubblico attraverso i social. Perciò è rimasta schifata e basita vedendo cos’aveva lasciato in bagno Soleil Sorge. Soleil Sorge, le accuse per l’igiene in ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Di certo non è una grande amante dell’ordine, almeno all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 6, dove si è rivelata davvero caotica, nonché una vera e propria disseminatrice di sporcizia. Stiamo parlando diche continua a far indignare i vari coinquilini per le sue cattive abitudini. Questa volta è stato il turno di Delia Duran. La moglie artistica di Alex Belli ha dimostrato al contrario di essere estremamente ordinata, dedita all’igiene e alla pulizia. Lo hanno fatto notare vari compagni d’avventura, sin dal suo ingresso come concorrente GF Vip 6, che il pubblico attraverso i social. Perciò è rimasta schifata e basita vedendo cos’aveva lasciato in, le accuse per l’igiene in ...

