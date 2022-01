Il nuovo sistema fiscale sarà più leggero e più semplice, spiega Luigi Marattin (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fisco sta cambiando. La riforma che, dopo un anno di lavoro in Commissione e l’approvazione della legge delega, vuole ammodernare un sistema vecchio di 50 anni (i suoi principi sono stati fissati per un Paese che ormai non esiste più – per capirsi, prima dello sbarco sulla Luna) sta per approdare al suo secondo tempo, cioè la parte più concreta. Qui si toccheranno con mano e nel dettaglio i provvedimenti. Per l’onorevole Luigi Marattin, deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera, che ha di fatto portato in gestazione la riforma, si tratta di un rinnovamento importante, basato su alcuni «interventi qualificanti» da portare a compimento. Onorevole Marattin, quali sono i principi e le direzioni? Quali le tempistiche? Gli obiettivi sono indicati chiaramente prima nel documento ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fisco sta cambiando. La riforma che, dopo un anno di lavoro in Commissione e l’approvazione della legge delega, vuole ammodernare unvecchio di 50 anni (i suoi principi sono stati fissati per un Paese che ormai non esiste più – per capirsi, prima dello sbarco sulla Luna) sta per approdare al suo secondo tempo, cioè la parte più concreta. Qui si toccheranno con mano e nel dettaglio i provvedimenti. Per l’onorevole, deputato di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera, che ha di fatto portato in gestazione la riforma, si tratta di un rinnovamento importante, basato su alcuni «interventi qualificanti» da portare a compimento. Onorevole, quali sono i principi e le direzioni? Quali le tempistiche? Gli obiettivi sono indicati chiaramente prima nel documento ...

