Gianluca Costantino al Grande Fratello Vip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gianluca Costantino Nella casa del Grande Fratello Vip c'è spazio anche per Gianluca Costantino. Modello e personal trainer, il 33enne si unirà stasera ai vipponi di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme chi è. Nato a Napoli nel 1988, è laureato in Economia e Finanza e, oltre al modello e al personal trainer, lavora come financial advisor. E' molto attivo sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 22mila follower (qui il suo profilo). Pratica diversi tipi di sport: dal boxe al surf, passando per gli sci. Ama il mare, dove trascorre la maggior parte dell'estate. Nella casa del GF avrà modo di incontrare nuovamente Alessandro Basciano, che è uno dei suoi migliori amici. Tra le sue passioni ci sono anche la cucina. Ha un bulldog che si chiama Tyson. E' molto legato alla sua famiglia.

