Elezioni Quirinale | sesta fumata nera | oltre 330 voti a Mattarella Pd | spinta trasversale Salvini e Conte | «Una donna in gamba al Colle» Fi e Renzi dicono no a Belloni

Advertising

La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - FrancescoLollo1 : Elezioni subito ed elezione diretta del Capo dello Stato sono le uniche soluzioni responsabili. #Quirinale - GiacomozziFede : #Letta da qnt tempo sopporta #Conte pur di non rimangiarsi #campolargo? Conte che fa?S'accorda subito con #Salvini… - Gabriele885 : RT @FmMosca: #Presidente Dopo due anni di porcate, chi perderà la battaglia del #Quirinale ha già perso le prossime elezioni. IL RESTO SCI… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Quirinale

La quinta giornata diper ilsi è aperta con una delusione per il centrodestra: niente da fare, alla quinta votazione, per la presidente del Senato, che ha ricevuto 382 voti, meno ...Nella rosa dei nomi per il, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbe anche Giuliano Amato. ... 19.45 - 'L'Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica:subito ...All'uscita dal Quirinale Adriano Galliani, senatore e ad del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica sulle condizioni di Silvio Berlusconi, numero uno del ...Elezioni Quirinale, chi sono i giornalisti quirinalisti alla riscossa Con quirinalista si intende un giornalista incaricato a seguire il Presidente della Repubblica e le sue attività. Il Capo di Sta ...