"Dove l'hanno uccisa". Serena Mollicone, ci sono le prove: la conferma dei carabinieri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Serena Mollicone, il caso non è chiuso. Proprio oggi, venerdì 28 gennaio, è emerso un dettaglio importante. È accaduto nel corso del processo che vede il maresciallo dei carabinieri ed ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e il maresciallo Vincenzo Quatrale imputati per concorso in omicidio. Alla sbarra c'è anche l'appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. La ragazza venne ritrovata senza vita in un bosco il 3 giugno 2001 ad Anitrella, frazione del comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito dal reparto di investigazioni scientifiche dell'Arma, meglio noto come Ris, i frammenti di legno trovati sul nastro che avvolgeva il corpo di Serena sono compatibili con la porta della caserma.

