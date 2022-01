Covid, cala occupazione t. intensive ( - 0,6%). Aree mediche - 1,2% (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 16,7% (rilevazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, il tasso diin terapia intensiva è al 16,7% (rilevazione ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | I positivi sono 155.697 e 389 le vittime. Effettuati 1.039.756 tamponi molecolari e antigenici. Il tas… - Agenzia_Ansa : Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoragg… - Radio1Rai : ??#Covid #ISS “RT in discesa a 0,97. Giù anche incidenza: 1.823 casi per 100mila abitanti (contro 2.011 della scorsa… - infoitinterno : Covid, non cala l'incidenza: Arezzo tra le 50 città con più contagi - EugenioBerto70 : Covid: Agenas, in Puglia cala pressione su ospedali -