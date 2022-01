Covid | ad Afragola oltre 1200 contagi nell’ultima settimana

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1206 iati (255 con tamponi molecolari e 951 tamponi antigenici effettuati in farmacia), 5 i deceduti e 1459 i guariti nei datinel comune di(Napoli). Le persone attualmente positive sono 2674; le guarite sono 9167. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 101670; 114 sono i cittadini deceduti. “Si coglie l’occasione – si sottolinea nella nota del Comune di– per invitare a rispettare le norme comportamentali indicate dal CTS e dalle nuove disposizioni governative”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

