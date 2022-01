Cosa è successo nel centrodestra dopo il fallimento dell'operazione Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Giovedì sera la presidente del Senato Elisabetta Casellati era convinta della possibilità di andare avanti con la sua candidatura al Colle, ma già venerdì mattina - riferiscono fonti parlamentari del centrodestra - la seconda carica dello Stato aveva espresso dubbi sull'operazione da compiere al sesto scrutinio. Se il centrosinistra non si presenta in Aula come facciamo a recuperare i voti?, la domanda piovuta al vertice del centrodestra. Non ci sono le condizioni, le perplessità raccolte dai centristi che da giorni puntavano su Casini. E se Forza Italia, pur conoscendo le difficoltà interne ai gruppi per portare avanti la candidatura, non poteva dire di no, da Fdi e Lega c'è stato l'input a non indietreggiare. Anzi. Ci dobbiamo provare, è stata la spinta sia di Meloni che di ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Giovedì sera la presidente del Senato Elisabettaera convintaa possibilità di andare avanti con la sua candidatura al Colle, ma già venerdì mattina - riferiscono fonti parlamentari del- la seconda caricao Stato aveva espresso dubbi sull'da compiere al sesto scrutinio. Se il centrosinistra non si presenta in Aula come facciamo a recuperare i voti?, la domanda piovuta al vertice del. Non ci sono le condizioni, le perplessità raccolte dai centristi che da giorni puntavano su Casini. E se Forza Italia, pur conoscendo le difficoltà interne ai gruppi per portare avanti la candidatura, non poteva dire di no, da Fdi e Lega c'è stato l'input a non indietreggiare. Anzi. Ci dobbiamo provare, è stata la spinta sia di Meloni che di ...

