Chiedetelo a Mario Draghi Giorgetti? La frase sibillina sulla Casellati candidata | Quirinale e governo | un terremoto?

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Cosa succederà se la candidatura di Elisabettanon dovesse superare la prova dell'aula? "Eh, boh. Dovete chiederlo a". Sono le parolle sibilline di Giancarlo, numero due della Lega e ministro dello Sviluppo neldi. Il vice di Matteo Salvini è anche l'uomo forse più vicino all'ex presidente della Bce nella intera coalizione di centrodestra. Secondo molti retroscena, era anche il grande sponsor, insieme ai governatori del Carroccio come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, di una soluzione "di mantenimento", cioè un passaggio dialcon un passaggio di consegne a Palazzo Chigi, senza scossoni per la maggioranza. Lo scenario ora è in rapido mutamento. La scelta del centrodestra di candidare ...

Advertising

LobbaLuisa : RT @LucaOfFriends: @Agenzia_Ansa Chiedetelo ai greci chi è Mario Draghi, loro lo sanno bene... - bravalfio : RT @LucaOfFriends: @Agenzia_Ansa Chiedetelo ai greci chi è Mario Draghi, loro lo sanno bene... - giulia1042010 : RT @LucaOfFriends: @Agenzia_Ansa Chiedetelo ai greci chi è Mario Draghi, loro lo sanno bene... - antonellacossi : RT @LucaOfFriends: @Agenzia_Ansa Chiedetelo ai greci chi è Mario Draghi, loro lo sanno bene... - LucaOfFriends : @HuffPostItalia Chiedetelo ai greci; loro lo conoscono bene Mario Draghi... -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedetelo Mario

Iacchite

... rivolte alle sue personali aspirazioni quirinalizie,Draghi ha dato in pasto ai cronisti una ... ma perché ha detto, ed è così, 'a loro", ai partiti. Quel che si capisce molto bene ......prossimo anno "al parlamento", "siamo una democrazia parlamentare", sul presidente della Repubblica "la decisione è interamente nelle forze politiche". Il presidente del Consiglio...Scheda bianca per il centrosinistra, il centrodestra si astiene. Spunta anche l’opzione Belloni, ma le trattative continuano. Salvini: “Si può chiudere già nella quinta giornata” ...Mario Colella ha ricordato Di Marzio e Maradona evidenziando il drammatico presente in cui si muove la città di Napoli dove un mito come De Simone fa fatica ad andare avanti.