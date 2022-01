Calciomercato, super offerta dall’estero per Scamacca. Innesti per Genoa, Samp, Torino e tutti su Kaio Jorge (Di sabato 29 gennaio 2022) E’ stata la giornata di Dusan Vlahovic, il serbo è diventato il nuovo attaccante della Juventus. Si muovono anche le altre squadre del campionato di Serie A. Operazioni per i club in lotta per la salvezza. Il Genoa ha chiuso la trattativa per il centrocampo: Morten Frendrup, 20enne del Brøndby. Mossa a sorpresa per l’attacco della Sampdoria, è fatta per Vladyslav Supryaga della Dynamo Kyev, accordo per il prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto. Ufficiale l’arrivo di Sensi dall’Inter. Innesto importante per il Torino che si candida per una seconda parte ancora di più da grande protagonista: intesa con l’Empoli per Samuele Ricci, 9 milioni di euro più 2 di bonus. Il Corinthians ha annunciato con una nota di aver ceduto il 22enne centrocampista Ederson alla Salernitana, nelle prossime ore l’arrivo in Italia. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 29 gennaio 2022) E’ stata la giornata di Dusan Vlahovic, il serbo è diventato il nuovo attaccante della Juventus. Si muovono anche le altre squadre del campionato di Serie A. Operazioni per i club in lotta per la salvezza. Ilha chiuso la trattativa per il centrocampo: Morten Frendrup, 20enne del Brøndby. Mossa a sorpresa per l’attacco delladoria, è fatta per Vladyslav Supryaga della Dynamo Kyev, accordo per il prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto. Ufficiale l’arrivo di Sensi dall’Inter. Innesto importante per ilche si candida per una seconda parte ancora di più da grande protagonista: intesa con l’Empoli per Samuele Ricci, 9 milioni di euro più 2 di bonus. Il Corinthians ha annunciato con una nota di aver ceduto il 22enne centrocampista Ederson alla Salernitana, nelle prossime ore l’arrivo in Italia. ...

