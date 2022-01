Calcio | Vlahovic | ' voglio rendere la Juve orgogliosa | lotteremo fino alla fine'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò tutto per ottenere i traguardi che ci siamo prefissi". Queste le prime parole di Dusan, da attaccante bianconero: "Lantus rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia -aggiunge il 22enne serbo a Jtv-. Lantus c'è sempreall'ultimo, non molla mai. La squadra va sempre al primo posto, io sono a disposizione del mister e dei miei compagni, che cercherò di aiutare nel miglior modo possibile. Vogliamo sempre di più, e vogliamo migliorare nel futuro. Oggi è il mio compleanno, una cosa davvero meravigliosa, una giornata speciale per me. Questo è uno dei compleanni più felici vissutira....

Dusan Vlahovic è a Torino, al J Medical, per effettuare le visite mediche in vista della sua nuova avventura in bianconero. Il serbo oggi festeggia 22 anni con l'ufficialità del suo passaggio alla Juve