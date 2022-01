Beppe Vessicchio salta il Festival di Sanremo? L’annuncio fa tremare

(Di venerdì 28 gennaio 2022)anche quest’anno?del direttore: problemi anche nell’orchestra e tra i coristi. Besserischiare ildiprende alla sprovvista i suoi fan che non vedono l’ora di rivederlo all’Ariston. L’intervista all’Adnkronos prende tutti di sprovvista. Foto screen Rai PlayQuestosta cercando di prendere il volo non con qualche difficoltà, inevitabile visto il periodo difficile che stiamo vivendo. I numeri dei contagi da Covid che continuano a galoppare non favoriscono il sereno svolgimento dei preparativi della kermesse e già i primi problemi sono stati resi noti. Le regole anti Covid per i lavoratori, ...

Advertising

Corriere : Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sto bene, spero di esserci al Festival» - rtl1025 : ??? 'Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di r… - fanpage : Ultim'ora Festival di Sanremo a rischio, Beppe Vessicchio ha comunicato di essere positivo al Covid - Ireprete : RT @amaricord: Beppe Vessicchio positivo al covid questo Sanremo inizia malissimo - Gindipendente : Raga ma come Beppe Vessicchio positivo! Rimandiamo tutto #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Vessicchio

A dirigerli hanno sceltoche li ha accompagnati anche in tour, ma la presenza del maestro - che ha saltato le prove - è a rischio, data la sua positività al covid . "è ...Che Sanremo sarebbe senza? Il rischio di una kermesse senza uno dei suoi simboli più amati dal grande pubblico è alto: il maestro, infatti, ha reso noto di essere risultato positivo al Covid da giorni, come ...Beppe Vessicchio ha il Covid, da alcuni giorni è positivo, non ha grandi sintomi ma per il momento salta Sanremo 2022. E’ da sempre uno dei direttori d’orchestra presenti al festival e quest’anno dovr ...‘Dirige’ il Quirinale… Beppe Vessicchio. Il nome del direttore d’orchestra tra poco risuonerà nuovamente all’interno del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo, nel frattempo però è stato ...